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بريطانيا: قلق عميق لاعتزام إيران تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:46 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
رويترز
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها تشعر بقلق وخيبة أمل من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بالبدء في تطوير وحدات للطرد المركزي بهدف تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.

وكشفت وزارة الخارجية في بيان "خطة إيران لوقف العمل بموجب الحدود المفروضة على البحث والتطوير النووي مقلقة للغاية".

وأضاف البيان "تلك الخطوة الثالثة المخالفة لالتزاماتها في الاتفاق النووي مخيبة للآمال بشكل خاص إذ تأتي في وقت نعمل فيه نحن وشركاؤنا الدوليون بقوة لخفض تصعيد التوتر مع إيران".

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