الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى للإعلام بـ ضوابط ومعايير المهنة.. 13 معيارًا للتعامل مع قضايا المرأة و5 لـ تغطية الحوادث الإرهابية .. وعقوبات منتظرة حال عدم الالتزام

الجريدة الرسمية تنشر قرار الأعلى للإعلام بشأن إصدار لائحة أصول المهنة وأخلاقياتها

رئيس لجنة الشكاوى : قواعد العمل المهنية مُلزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين

-كود حماية القيم والأخلاق يضم 7 معايير

-كود قضايا الطفل يضم 6 معايير

- التعامل الإعلامي مع المرأة يضم 13 معيارًا



نشرت الجريدة الرسمية مساء اليوم بنود القرار رقم 62 لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها.



ونص القرار على أن يعمل في شأن الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) باللائحة المرفقة.



وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا ، الأربعاء، الماضى برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، لإقرار المعايير والأكواد المنظمة لعمل البرامج.



وقال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقب انتهاء الاجتماع، إن المجلس أقر المعايير والأكواد اليوم لحين نشرها فى الجريدة الرسمية.



فيما أكد جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية الالتزام بالأكواد والمعايير التي أقرها المجلس، اليوم، هي واحدة من أهم أدوات الإعلام وهي تمثل قواعد العمل المهنية المُلزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين، وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية، وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين، وتشمل قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد).



وأضاف في تصريحات صحفية، عقب اجتماع المجلس الذى عقد الأربعاء الماضى أن من بين هذه المعايير، الكود الخاص بالتعامل الإعلامي مع المرأة ويضم 13 معيارًا، وكود تغطية الحوادث الإرهابية ويضم 5 معايير، وكود حماية القيم والأخلاق ويضم 7 معايير، وكود قضايا الطفل ويضم 6 معايير، وكود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية ويضم 4 معايير، وكود الأعمال الدرامية ويضم 19 معيارًا، وكود التغطية الرياضية ويضم 17 معيارًا.



وتابع جمال شوقي أن هذه الأكواد والمعايير، تتطابق مع قواعد الإعلام الدولية، وهي قواعد موحدة بالدول التي يتمتع إعلامها بالحرية والاستقلالية، وتتوافق مع مثيلاتها المطبقة في الاتحاد الأوروبي.



وأوضح رئيس لجنة الشكاوى، أن هذه الأكواد والمعايير تلتزم بالعهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والدستور المصري والقوانين، ويضمن تطبيقها عودة الإعلام المصري لموقع الصدارة، بما يضم من كفاءات إعلامية وصحفية وقوانين تزيد من احترافية الوسائل الإعلامية، وتهدف إلى ضمان المصداقية والاستقلالية، وتحمي الرأي الآخر، كما تحمي المصالح العامة للمجتمع، وتمنع نقل الأكاذيب والشائعات من مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمنع النقل من وسائل إعلامية أخرى، وتعتبر الوسيلة الإعلامية مسؤولة مسؤولية تامة عن أي خبر تقوم بنقله، دون أن تتأكد من صحتها، بالإضافة إلى حماية الحياة الخاصة، وتعتبر أن جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية، بما فيها جميع الأجهزة الرقمية تمثل خصوصية لصاحبها، ولا يجوز اختراقها ، مؤكدا إن هذه المعايير والأكواد تُلزم الإعلاميين باحترام الرأي الآخر، ومراعاة التوازن والالتزام بالاستقلالية، فيما يخص أصحاب المصالح.



وأضاف شوقي ، أن اللجنة الفنية تقوم بمتابعة البرامج ومدى التزامها بالضوابط المختلفة.



من جانبة قال صالح الصالحي، عضو المجلس، إن الاجتماع عقد لمراجعة مدونة المعايير الإعلامية والأكواد، ومعايير التغطية المتخصصة، وذلك بعد مراجعتها من مجلس الدولة.



وأضاف صالح الصالحي، فى تصريحات له، أن مدة برامج "التوك شو" ستكون ساعتين بالفواصل الإعلانية، وحال عدم الالتزام بالمدة المحددة ستتعرض القناة لعقوبات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد شكاوى عديدة من طول فترة بث بعض البرامج.



وأشار إلى نشر مدونة المعايير والأكواد في الجريدة الرسمية، لتصبح سارية رسميًا، وتطبيقها على كل من يخالفها من القنوات، مؤكدًا أن الاجتماع راجع جميع قواعد العمل الإعلامي وضبط المشهد، وأيضا مراجعة تقرير لجنة الرصد.



ومن أبرز ضوابط البرامج الدينية (مراعاة أن يكون مقدم البرنامج ملمًّا بالقضايا الدينية ويحفظ قدرًا من القرآن الكريم ويستطيع ترديدها دون أخطاء وملمًّا كذلك بالسيرة النبوية، وأن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين، وأن يراعي في حالة التعرض لمسألة الإفتاء أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا لإبداء الرأي أو الإفتاء فيما عدا مواقع ومراصد المؤسسات الثلاث، بالإضافة لجامعة الأزهر).



وتضمنت ضوابط البرامج الرياضية (الحياد وعدم التحيز للانتماء الفردي لأي من أسرة البرنامج، وعدم تسييس المحتوى وربطه تلميحًا أو تصريحًا بأوضاع الشارع، واحترام الرموز الرياضية، وعدم التحريض أو إثارة الرأي العام).



أما ضوابط البرامج الطبية تضمنت (عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشترك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة).



وشملت ضوابط برامج التوك شو (أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره من الأعضاء بنقاباتهم، وأن يكون رئيس التحرير مسؤولًا عما يذاع وعليه مراجعته، وأن يلتزم البرنامج بالتأكد من مصدر كل معلوماته المذاعة، وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة، وأن يتم التنسيق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها، وأن ينوه في فقراته بالفئة العمرية المستهدفة، وألا تزيد مدة البرنامج على 90 دقيقة، ولا تزيد الفواصل الإعلانية على 3 فواصل.



وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن فى وقت سابق لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها.



