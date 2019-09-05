شاهد.. الداخلية تعقد المؤتمر الثانى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، المؤتمر الثانى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، خلال الفترة من 2 – 4 سبتمبر الجارى.
جاء ذلك فى إطار خطة التدريب السنوية للوزارة خلال عام 2019/2020، وحضره مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة قيادات وضباط ورؤساء أقسام وحدات المكافحة بمختلف مديريات الأمن.
يهدف المؤتمر إلى تحديث إستراتيجية العمل فى ضوء المستجدات والتحديات الراهنة ، ورصد الإشكاليات والمعوقات لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وسبل مواجهتها ، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية ، والوقوف على الأبعاد المختلفة لتلك المشكلة ( دوليًا ، إقليميًا ، محليًا ) ، ودور المواجهة الأمنية فى مكافحة الإجرام المنظم لجرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر .
وإستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال ، كما ناقش المؤتمر المواجهة التشريعية لذلك النشاط الإجرامى إلى جانب الإجراءات القانونية فى ضبط القضايا وتدابير الحماية والمساعدة لضحايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
جاء ذلك فى إطار خطة التدريب السنوية للوزارة خلال عام 2019/2020، وحضره مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة قيادات وضباط ورؤساء أقسام وحدات المكافحة بمختلف مديريات الأمن.
يهدف المؤتمر إلى تحديث إستراتيجية العمل فى ضوء المستجدات والتحديات الراهنة ، ورصد الإشكاليات والمعوقات لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وسبل مواجهتها ، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية ، والوقوف على الأبعاد المختلفة لتلك المشكلة ( دوليًا ، إقليميًا ، محليًا ) ، ودور المواجهة الأمنية فى مكافحة الإجرام المنظم لجرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر .
وإستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال ، كما ناقش المؤتمر المواجهة التشريعية لذلك النشاط الإجرامى إلى جانب الإجراءات القانونية فى ضبط القضايا وتدابير الحماية والمساعدة لضحايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.