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حوادث

شاهد.. الداخلية تعقد المؤتمر الثانى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:28 م
قطاع مكافحة المخدرات
قطاع مكافحة المخدرات يعقد المؤتمر الثانى لمكافحة الهجرة والإ
محمد صبري - رامى المهدي
نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، المؤتمر الثانى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، خلال الفترة من 2 – 4 سبتمبر الجارى.

جاء ذلك فى إطار خطة التدريب السنوية للوزارة خلال عام 2019/2020، وحضره مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة قيادات وضباط ورؤساء أقسام وحدات المكافحة بمختلف مديريات الأمن.

يهدف المؤتمر إلى تحديث إستراتيجية العمل فى ضوء المستجدات والتحديات الراهنة ، ورصد الإشكاليات والمعوقات لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وسبل مواجهتها ، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية ، والوقوف على الأبعاد المختلفة لتلك المشكلة ( دوليًا ، إقليميًا ، محليًا ) ، ودور المواجهة الأمنية فى مكافحة الإجرام المنظم لجرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر .

وإستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال ، كما ناقش المؤتمر المواجهة التشريعية لذلك النشاط الإجرامى إلى جانب الإجراءات القانونية فى ضبط القضايا وتدابير الحماية والمساعدة لضحايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

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