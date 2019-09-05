شاهد.. الداخلية تعقد المؤتمر الثانى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، المؤتمر الثانى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، خلال الفترة من 2 – 4 سبتمبر الجارى.



جاء ذلك فى إطار خطة التدريب السنوية للوزارة خلال عام 2019/2020، وحضره مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة قيادات وضباط ورؤساء أقسام وحدات المكافحة بمختلف مديريات الأمن.



يهدف المؤتمر إلى تحديث إستراتيجية العمل فى ضوء المستجدات والتحديات الراهنة ، ورصد الإشكاليات والمعوقات لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وسبل مواجهتها ، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية ، والوقوف على الأبعاد المختلفة لتلك المشكلة ( دوليًا ، إقليميًا ، محليًا ) ، ودور المواجهة الأمنية فى مكافحة الإجرام المنظم لجرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر .



وإستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد آليات الإستراتيجية الأمنية فى هذا المجال ، كما ناقش المؤتمر المواجهة التشريعية لذلك النشاط الإجرامى إلى جانب الإجراءات القانونية فى ضبط القضايا وتدابير الحماية والمساعدة لضحايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.