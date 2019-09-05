شاهد.. لحظة العثور على ثعبان بـ رأسين وأطفال يحاصرونه

أصيب سكان إحدى القرى في منطقة "تابانان" بمقاطعة "بالي" الإندونيسية بحالة من الذهول إثر اكتشاف "ثعبان برأسين" طليقًا في أحد شوارع القرية في مشهد نادر لا يتكرر كل يوم، وبالرغم من الذعر الذي أصاب السكان جراء ذلك المشهد بدون شك، إلا أن بعضًا منهم تجمعوا حول الثعبان وحاولوا فحصه باستخدام "عصا".



وتداولت عدة مواقع إخبارية عالمية لقطات مصورة ترصد لحظة العثور على الثعبان وكذلك محاولات سكان القرية تفحصه؛ وفي لقطة أخرى شوهد مجموعة من الأطفال وهم يجلسون حول الثعبان لمشاهدته عن قرب، في حين قامت إحداهم بتصويره على هاتفها.



وأفادت تقارير إخبارية بأن متوسط عمر الحيوانات ذات الرأسين يكون بشكل عام قصيرًا، إذ أنها تجد صعوبة في الهروب من الحيوانات المفترسة أو البحث عن الطعام.



وكذلك أشارت التقارير إلى أنه في مثل هذه الحالات عادة ما يكون أحد الرأسين هو "المسيطر".





