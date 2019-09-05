ثقافة الأسمرات تحتضن فعاليات الملتقى الفني الأول لشباب الحدود

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تتواصل فعاليات الملتقى الثقافي الفني الأول لشباب الحدود والذى يستمر حتى 7 سبتمبر الجارى بقصر ثقافة الأسمرات.



تضمنت الفعاليات زيارة للمتحف المصري واستئناف الورش الفنية، الأولى فى مجال أشغال الجلد تحت إشراف الدكتور ماجد حماد الذي قام بعمل مجموعة من المحافظ الحريمي وكيفية قص شنطة حريمي كبيرة ووضع الاكسسورات، الثانية في مجال أشغال الطرق على النحاس الريبوسيه إشراف جلال عبد الخالق الذي قام بوضع الشمع لملء الفراغات ورش اللوح بالاسبري الأسود، الثالثة في مجال أشغال الخيامية تحت إشراف كريم خلف، الذي قام بتدريب الشباب على غرزة الخيامية ووضع القماش الملون على الرسومات الرابعة في مجال المسرح تحت إشراف الفنان سعيد منسي الذى قام مع الشباب بالتدريب على الشكل الاستعراضي للتراث بحلايب وشلاتين وكذلك لأسوان والوادي الجديد ومحاولة دمج المجموعات معًا ومعرفتهم بتراث وأغانى المناطق المختلفة.



اختتمت فعاليات البرنامج الثقافى الفنى لتعزيز ممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية بمحافظة المنيا، حيث أقيم معرض نتاج الورش الفنية التى نفذت خلال الفترة من 31 أغسطس الماضى حتى 5 سبتمبر الجارى بفرع ثقافة المنيا، وتضمن البرنامج ورشة جلود صناعية بالكروشية تنفيذ عزة منصور، وورشة خيامية تدريب عماد عاشور، كما نظم قصر ثقافة شهداء 25يناير يوم ترفيهي لأطفال مركز الطفولة بقلعة الكبش، تضمن ورشة لعمل حلى من الخرز، وورشة أخرى فى الأشغال اليدوية لعمل وجوه مجسمة من أطباق الفوم البلاستيكية وأوراق الكرويشة.