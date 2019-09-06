وداعا لجرائم التوك توك .. الحكومة: برنامج لاستبداله بسيارات ميني فان مرخصة وتعمل بالغاز الطبيعي.. برلمانيون: قرار يسهم في إدخال 20 مليار في خزينة الدولة.. ويوفر آلاف فرص العمل

بعد قرار الحكومة بإحلاله بسيارات آمنة ومُرخصة

- محلية النواب تطالب بوقف استيراد التوك توك نهائيا

-وكيل محلية النواب يكشف حقيقة استبدال التوك توك بـ سيارات الميني فان

- برلماني يطالب بجمع التكاتك من المواطنين





وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.



جاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.



وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.



وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.



وبدوره، قال محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التوك توك هو السبب الرئيسي في حدوث جرائم تهدد سلامة المواطن واستقراره بسبب عدم ترخيصه حتى الان، لان مواصفاته لا تنطبق على مواصفات المركبة الآمنة وهذا كان سبب رئيسي في عدم ترخيصه.



وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ"صدي البلد"،أن القرار الذي اتخذته الحكومة بإستبدال "التوك توك" واحلاله بسيارات أمنة ومرخصة مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، قرار صائب جدًا وسيقضي على الجرائم التي يحدثها من اغتصاب وسرقة وغيرها.



وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن من ابرز الاجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة حيال هذا الأمر هو ضرورة اصدار قرار بمنع استيراد التوك توك جميع قطع الغيار الخاصة به إضافة إلى ووقف صيانته مما يؤدي إلى انقراضه بشكل تدريجي إلى أن يختفي تمامًا.



وأشار النائب إلى من الاجراءات الاخرى التي يجب أن تتبعها الحكومة أن تقوم بتقديم البديل في السوق وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين في حالة رغبتهم في الشراء من حيث التراخيص والضرائب وغيرها لتشجيعهم على عملية الشراء والاستغناء عن التوك توك نهائيًا.



كما قال بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت مؤخرًا في ترخيص التوك توك لتقنين أوضاعهم وضمان أمانه بالقدر الكافي عن طريق تعديله حتي يكون مركبة آمنة يمكن الاعتماد عليها.



وأضاف "النويشي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن القرار الذي اتخذته الحكومة باستبدال "التوك توك" واحلاله بسيارات أمنة ومرخصة مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، قرار إيجابي ولكن لابد من تطبيقة بشروط.



وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن من أبرز هذه الشروط التي يجب اتخاذها في عملية إحلال التوك توك، هو تعديل القديم ليكون أكثر أمانًا من السابق وترخيصه، بالاضافة إلى ضرورة وقف تصنيع توك توك جديدًا واستبدالها بسيارات أخري من الممكن أن توفر فرص عمل وتحافظ على سلامة المواطن.



وأكد النائب أن هذا البرنامج الذي أطلقته الحكومة سيتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه من جانب اللجان المختصة.



طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة أن تقوم الحكومة بعمل حصر شامل لجميع التكاتك الموجودة في المحافظات وجمعها من المواطنين بـ مقابل إعطاء المواطن سيارة "الميني فان" بديل عنها على نظام قروض تضمن الدولة حقها من خلالها.



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار الذي اتخذته الحكومة بإستبدال "التوك توك" واحلاله بسيارات أمنة ومرخصة مثل "الميني فان" سيصب في مصلحة المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى حيث أن سينشط الصناعة في مصر ويوفر فرص عمل جديدة ويحافظ على سلامة وأمان المواطن.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن استبدال التوك توك بـ سيارات الميني فان خطوة إيجابية لزيادة حصيلة الدولة نحو 20 مليار جنيه عن طريق الرسوم والتراخيص المخصصة لهذه المركبة، فضلا عن القضاء نهائيًا على ظاهرة السرقة والحوادث والاغتصاب.