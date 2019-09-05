منها المترو.. سفير شيلي : نعمل بالتوازي في المشروعات مع الإسكندرية

أكد بابلو ارياران أومادا سفير شيلي لدي جمهورية مصر العربية، اهتمام بلاده الكبير بدفع وتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات، معربا عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، له اليوم بمكتبه، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين في المجالات المختلفة وعلى كافة الأصعدة.



وأشار السفير إلى أن الإسكندرية من أهم المحافظات الصناعية والسياحية، مؤكدا على استعداده التام لتوفير كل الدعم إلي المحافظة.



من جانبه قال المحافظ إن الإسكندرية تملك العديد من المقومات المتميزة، وأننا نعمل بالتوازي في المشروعات القريبة والمتوسطة والبعيدة الأمد.



وتحدث المحافظ عن مشروعات التطوير للقطاعات الهامة التي تمثل تحديا للتنمية الشاملة بنطاق المحافظة؛ ومنها منظومة الطرق والنقل الجماعي وما يتضمنها من مشروعات أهمها، مشروع "محور المحمودية" وكذا مشروعات إنشاء وسيلة نقل جماعي حضارية، كمشروع "مترو الإسكندرية".



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة التصميمات النهائية له وخلال شهرين سيتم توقيع العقود لوضع حجر الأساس. كما تناول الحديث عن العديد من المشروعات.