في تصفيات آسيا.. وادي يشارك في فوز المنتخب الفلسطيني على نظيره الأوزبكي بهدفين

فاز منتخب فلسطين الوطني على نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين للاشئ في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بفلسطين في مستهل التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم “قطر 2022” ونهائيات كأس أمم أسيا “الصين 2023”.



سجل هدفي المباراة عُدي الدباغ واسلام البطران في الشوط الثاني للمباراة التي شهدت مشاركة محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري كأساسيًا قبل أن يتم استبداله في نهاية الشوط الثاني.



ومن المقرر أن يشارك محمود وادي مع المنتخب الفلسطيني في مباراته الثانية بالتصفيات والتي تجمعه بنظيره منتخب سنغافورة وهي المباراة المقرر اقامتها على ستاد جالان بيسار بسنغافورة يوم الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من سبتمبر الجاري.