مصرع وإصابة 8 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالوادى الجديد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق الداخلة بلاط بمحافظة الوادي الجديد ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث .
تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من ادارة النجدة يفيد تصادم سيارتين بالطريق الواصل بين مركزى بلاط والداخلة ونتج عن الحادث مصرع ثلاثة اشخاص واصابة خمسة ، حيث نتج عن الحادث مصرع روجينا محمد كامل مجاهد ، محمد كامل مجاهد ، سميرة سالم مبروك، واصيب كل من : حنان احمد محمد ، عمر محمد عمر ، محمد احمد محمد ، مروان محمد عمر ، احمد محمد سيد وتم نقل المتوفين والمصابين الى مستشفى الداخلة العام وجار تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من ادارة النجدة يفيد تصادم سيارتين بالطريق الواصل بين مركزى بلاط والداخلة ونتج عن الحادث مصرع ثلاثة اشخاص واصابة خمسة ، حيث نتج عن الحادث مصرع روجينا محمد كامل مجاهد ، محمد كامل مجاهد ، سميرة سالم مبروك، واصيب كل من : حنان احمد محمد ، عمر محمد عمر ، محمد احمد محمد ، مروان محمد عمر ، احمد محمد سيد وتم نقل المتوفين والمصابين الى مستشفى الداخلة العام وجار تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.