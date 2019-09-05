مصرع وإصابة 8 من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالوادى الجديد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق الداخلة بلاط بمحافظة الوادي الجديد ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث .



تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من ادارة النجدة يفيد تصادم سيارتين بالطريق الواصل بين مركزى بلاط والداخلة ونتج عن الحادث مصرع ثلاثة اشخاص واصابة خمسة ، حيث نتج عن الحادث مصرع روجينا محمد كامل مجاهد ، محمد كامل مجاهد ، سميرة سالم مبروك، واصيب كل من : حنان احمد محمد ، عمر محمد عمر ، محمد احمد محمد ، مروان محمد عمر ، احمد محمد سيد وتم نقل المتوفين والمصابين الى مستشفى الداخلة العام وجار تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

