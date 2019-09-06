ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة .. تعرف عليهم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
كشف مجمع البحوث الإسلامية، عن سبب حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أمته، على الاغتسال والتطيب والتسوك بيوم الجمعة خاصة، حيث جعلها -صلى الله عليه وسلم- من السُنن المستحب أدائها في هذا اليوم.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته على فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سن ويستحب الاغتسال والتسوك والتطيب في يوم الجمعة على وجه الخصوص، لأنه يوم عيد للمُسلمين، منوهًا بأنه العيد الأسبوعي للمُسلمين.

واستشهد بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ».

وتابع: السُنن السبع التي وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واختص بها يوم الجمعة هي: «الاغتسال، التطيب، لبس الجميل، التسوك، التبكير إلى المسجد للصلاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاغتسال والتطيب.. 7 سنن احرص عليها في يوم الجمعة

تعرف على 7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة

الاغتسال والتطيب.. سنن واظب عليها النبي ويستحب أداؤها يوم الجمعة

ترشيحاتنا

صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول حرص مصر على أمن واستقرار لبنان

تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج 2020

وداعا لجرائم التوك توك .. الحكومة: برنامج لاستبداله بسيارات ميني فان مرخصة وتعمل بالغاز الطبيعي.. برلمانيون: قرار يسهم في إدخال 20 مليار في خزينة الدولة.. ويوفر آلاف فرص العمل

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.. فيديو

محامي القذافي يكشف حقيقة حساب موكله على تويتر

مختلفة و جذابة.. شاهد أبرز إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

سقطتا من الفضاء.. صخرتان في الدلتا تحسمان جدل العلماء حول المياه على المريخ

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

آثار اعتداء وضرب .. تجديد حبس قاتل زوجته في المطرية

اسأل المفتي.. هل يجوز تهذيب الحواجب للرجال ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد