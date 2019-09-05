ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:41 م
الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
البهي عمرو
قال المحلل السياسي الفلسطيني فؤاد أبو حجلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات ضد الفلسطينيين، وذلك بعد اقتحام الحرم الإبراهيمي بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى، التي يقوم بها الإسرائيليين بتدنيس أرض فلسطينية تّضم مواقع مقدسة سواء للمسلمين أو المسيحيين.

وأضاف المحلل الفلسطيني خلال حواره على قناة تن، أن "من يقصف كنيسة المهد بالصواريخ عندما يشعر أن الحاجة تستدعي ذلك، الجيش الإسرائيلي يقوم بذلك، من يدنس المسجد الأقصى كل يوم، الإسرائيليون يقومون بذلك، كما أن قوات الاحتلال لم تتوانى عن تدنيس الحرم الإبراهيمي، والذي يقع في مدينة الخليل التي تعد أكبر مُدن الضفة الغربية المحتلة".

وأشار إلى أن هذه المدينة بها عدد كبير جدًا من الفلسطينيين بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، كما أن الخليل من المناطق المعروفة بنشاطها المستمر بمواجهة الاحتلال، وأبناء هذه المدينة يتصدون يوميًا لانتهاكات المستوطنين، الذين يسكنون في قلب المدينة في مستوطنة صغيرة قريبة جدا من الحرم الإبراهيمي.

وأكد أن الانتهاك الأخير للحرم الإبراهيمي كان مفاجئًا، فالذي اقتحم الساحة هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس مستوطنًا عاديًا، ولم تكن رسالة موجهة للشعب الفلسطيني أو لدول العالم أيضًا بقدر ما هي موجهة للناخب الإسرائيلي اليميني الذي يتبنى الأحزاب المتطرفة واليمينية الناكرة لحق الفلسطينيين حتى في الحياة، من أجل التصويت له في الانتخابات التي تُجرى في الوقت الحالي بدولة الاحتلال.

موضوعات متعلقة

مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل وسط حماية جنود الاحتلال

إسرائيل تستفز المسلمين.. نتنياهو يقتحم المقدسات الإسلامية ويدنس الحرم الإبراهيمي

أول رد من حماس على تدنيس نتنياهو لـ الحرم الإبراهيمي

ترشيحاتنا

عربى بدر يثير إعجاب مدرب الاهلي الجديد

لو معاك 50 ألف جنيه.. اشتري العربية دي

محمود جنش يدعم حسنى شتا.. شاهد

قطر على موعد مع كارثة جديدة.. فيلم وثائقي يفضح دعم نظام تميم لـ الإرهاب

حقيقة تولي حسام البدري قيادة منتخب مصر

ريهام ايمن بصحبة زوجها شريف رمزى.. والجماهير: جميلة وكيوت.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المطربة بوسى فى صفحة الحوادث .. ننشر تفاصيل خناقتها مع طليقها والقبض عليها

بـ ألوان قوس قزح .. ملك قورة بإطلالة صيفية فى أحدث ظهور

توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد اليد والأولمبياد الخاص .. صور