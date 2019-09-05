الجيش الليبي يعلن تحديد ساعة الصفر لتحرير طرابلس

أعلن آمر اللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء علي القطعاني، اليوم الخميس، تحديد ساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، لافتا إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية جاهزة للتنفيذ المباشر.



وأوضح القطعاني في بيان أن القيادة العامة للقوات المسلحة دعمت المحاور بالكامل وحددت المهام وساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس، بعد ان وضعت الخطة المحكمة من قبل القائد العام المشير أركان حرب خليفه حفتر للحسم والتأمين بساعة الصفر التي حددها.

