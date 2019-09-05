توفيق عكاشة: اخوان الشيطان يحاربون مصر بسلاح جديد.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة ان اخوان الشيطان الذين أرادوا إحراق الوطن كانوا اداة لتدمير الامة مشيرا الى ان هناك زوايا كانت تنشر الفكر المتطرف قبل ان تنضم تحت سيطرة وزارة الأوقاف .



واضاف توفيق عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" انه فى الوقت الذى نواجه فيه الفكر المتطرف للإخوان نتفاجأ بحربهم علينا بشكل مختلف عبر المخدرات والتى تدمر الامة مشيرا الى اهمية وخطورة الموضوع .



وتابع توفيق عكاشة أن وزارة الداخلية تخوض واحدة من أشرس المعارك ضد المخدرات والقوات المسلحة ايضا تخوض أيضا واحدة من اشرس المعارك ضد المخدرات من خلال غلق الحدود لعدم اختراقها.



واستكمل توفيق عكاشة ان مصر اليوم تمتلك تطورا شديدا جدا فى تكنولوجيا الطيران وتستخدمها القوات الجوية لمواجهة اى محاولات اختراق للحدود.







