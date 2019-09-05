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إياد نصار يحكي عن قصة دخوله الدراما المصرية.. وتجربته مع يسرا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:40 م
الفنان إياد نصار
الفنان إياد نصار
كريم الخطيب
قال الفنان إياد نصار، إن بداية دخوله الدراما المصرية كان من خلال فيلم «صرخة أنثى» في عام 2007، من تأليف محمد الغيطي وانتاج ناهد فريد شوقي بطولة داليا البحيري وطارق لطفي وباسم سمرة.

وأضاف إياد نصار خلال حواره في برنامج «عرب وود» في «نجم الأسبوع» أن تجربته مع الفنانة يسرا كانت متميزة، وكان يعتقد ان الوقوف أمامها خيال خاصة انه لم يتوقع ابدا المشاركة معها في عمل فني واحد ويكون هو النجم معها.

وأشار إياد نصار إلى أن مشاركته في مسلسل الجماعة في عام 2010 كان النقلة النوعية بالنسبة له وتسبب في نقلة خاصة في الدراما المصرية.

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