الاتحاد العربى للتنمية: رؤيتنا الاقتصادية تتطابق مع الدولة وتجسد روح دستورها

قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة اتحاد رواد الأعمال العرب، إن رؤية الاتحاد التي ينفذها من خلال 16 حدثا دوليا تم تنظيمها، تتطابق مع رؤية الدولة المصرية وتُجسد روح دستور مصر الحديثة، الذي وضع هدفًا أساسيًا للنظام الاقتصادي وهو العمل على تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.



وأوضح أن رؤية الدولة المصرية تؤكد على التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيًا وبيئيًا وتعتبر هذه الرؤية أول استراتيجية يتم صياغتها وفقًا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى.



وأشار إبراهيم إلى أن رؤية اتحاد رواد الأعمال العرب تتطابق أيضًا مع الرؤية العربية الموحدة 2030، والتي تهدف لخلق جسور من العلاقات الدولية المشتركة على الصعيد الاستثماري والاقتصادي والتنمية المستدامة المشتركة، مؤكدًا أن فاعليات الاتحاد ستحظى بتغطية إعلامية وبث مباشر والتي تقوم بالإشراف عليها اللجنة العربية لشئون الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.



