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فن

غرفه صناعة السينما تحذر من التعامل مع الموزع يوسف الطاهر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:40 م
فاروق صبرى
فاروق صبرى
محمد نبيـل
اصدرت غرفه صناعه السينما بيانا وقع عليه جميع اعضاء الغرفه بوقف التعامل نهائيا مع الموزع السينمائي يوسف الطاهر مالك شركه الشرقيه لتجاره الافلام.

وحذرت الغرفة فى بيان رسمى من التعامل معه نهائيا من جانب المنتجين والموزعين وعدم اصدار اي شهادات له من اي نوع خاصه بالافلام المصرية.

وجاء ذلك القرار بناء علي عدم التزامه بدفع العديد من المستحقات الماليه لعدد من شركات الانتاج، وعلى رأسها نيوسينشرى التى طالبت بمستحقاتها التى وصلت لـ 370 ألف دولار.

وأكدت غرفة صناعة السينما أن القرار تم إعتماده من إتحاد الصناعات المصرية ويعمل به من تاريخ اليوم.
غرفه صناعة السينما تحذر من التعامل مع الموزع يوسف الطاهر

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