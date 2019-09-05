حقيقة تعرض البلاد لأمطار وسيول خلال شهر سبتمبر.. فيديو

رد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على شائعة تعرض البلاد لأمطار وسيول خلال شهر سبتمبر.



وقال عبد العال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على قناة "المحور"، أن هذه الشائعة كانت تؤكدًا أن البلاد ستتعرض اليوم الخميس لأمطار وبرودة عالية.



وأوضح، أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وأن البلاد شهدت اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة.



وأشار إلى أن التحدث عن سقوط امطار وسيول خلال هذه الأيام غير علمي وعار تمامًا من الصحة.

