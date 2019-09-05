توفيق عكاشة: الاجهزة الأمنية بمصر تتحمل عبئا فوق طاقة البشر.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة ان قوات الجيش والشرطة المصرية تخوضان واحدة من اشرس المعارك لمواجهة الحرب على مصر من خلال المخدرات.



وأضاف توفيق عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" ان الاجهزة الامنية فى مصر تتحمل عبئا فوق طاقة البشر مشيرا الى دور رجل الشرطة الهام الذى يأتى على حساب نفسه وأسرته من اجل تأدية العمل الأمني.



وتابع توفيق عكاشة ان رجال الشرطة فى العالم يعملون وفقا لساعات محددة ولكن فى مصر ضابط الشرطة معرض ان يعمل فى اليوم لمدة 18 ساعة.



واستكمل توفيق عكاشة ان ضابط الشرطة المصري طبيعة عمله تكون ما بين مواجهة الإرهاب والعمل من اجل تنفيذ القانون ومحاربة المخدرات.



