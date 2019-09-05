تاجر مخدرات يدرب ابنه ذى الثماني سنوات على بيعها

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على أب يبلغ من العمر 46 عامًا، بعدما تبين إجباره لإبنه البالغ من العمر 8 سنوات على تهريب المخدرات معه.



وبالفعل انضم الطفل إلى عصابة والده أجوستينو كامباريري التى يتزعمها، وبالفعل تدرب على التفرقة بين أنواع المخدرات المختلفة وكيفية بيعها.



وكشفت السلطات أن العصابة الإيطالية تتكون من 11 شخصا، ويتم التواصل بينهم على كلمات سر متجددة يوميًا والغريب أن الطفل كان يعرفها جميعًا.



يذكر أن العصابة التى ألقى القبض عليها تتخذ من عدة بلدان في إقليم كلابريا بجنوب غرب إيطاليا.

