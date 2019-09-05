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الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا الأحد.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:47 م
الأرصاد
الأرصاد
البهي عمرو
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة تجهز بيانا تحذيريا قبل فصل الشتاء، مؤكدًا أن هذا البيان سيصدر يوم الأحد المقبل.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على قناة "المحور"، أن هذا البيان يوجه لـ الجهات المحاطة بالجبال بتطهير مخرات السيول.

وأوضح، أن الهيئة تقوم قبل حدوث السيول والأمطار بالتنبيه على الجميع.

وأشار إلى أن الجو فى الفترة المقبلة سيكون جميل، وسيكون هناك انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة.

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