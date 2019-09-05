توفيق عكاشة: مصر تتعرض لحرب مخدرات ضمن الجيل الخامس .. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة ان مصر تتعرض لحرب شرسة على كافة الاصعدة مشيرا الى ان هناك حربا مباشرة وأخرى غير مباشرة بالإضافة الى الشائعات التى تتعرض لها مصر.



وأضاف توفيق عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" ان هناك تطورا فى الحرب التى تتعرض لها مصر، مشيرا الى ان مصر تتعرض لحروب الجيل الخامس واحد اسلحتها المخدرات.



وتابع توفيق عكاشة إنه تحدث فى حلقات سابقة عن مدى خطورة المخدرات والتى تعتبر اخطر من الارهاب وحرب الدولة ضد المخدرات أخطر من الإرهاب.



واستكمل توفيق عكاشة ان الجيش المصري اليوم يخوض حربا فى غاية الخطورة بجانب الشرطة المصرية لمواجهة تجار المخدرات.

