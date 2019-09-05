لن تصدق.. شعور المراهقين بالتوتر يساعد في إنقاص أوزانهم

يستجيب الكثير منا للإجهاد باللجوء إلى تفريع التوتر والإجهاد في تناول الطعام، وغالبًا ما يأتي في شكل وجبات خفيفة غير صحية مثل رقائق البطاطس أو شيكولاتة، وهو الامر الذي يتسبب في زيادة أوزاننا، واكتساب السعرات الحراية العالية،وبالتالي الإصابة بالأمراض المزمنة، كـ أمراض القلب، والسكري، والضغط.



ولكن وجدت دراسة جديدة أجريت في جامعة ميشيغان أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة عندما يأكلون عند الشعور بالتوتر، يأكلون بشكل أقل ويميلون إلى تجنب اختيار الاطعمة الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة.



ووجد الباحثون أن أولئك الذين يتمتعون باوزان كبيرة عند تعرضهم للإجهاد، وقامت أجسامهم بإنتاج هرمون الإجهاد الكورتيزول بعد تعرضهم للإجهاد في المختبر، كانوا يأكلون سعرات حرارية أقل بنحو 35 في المائة من أقرانهم.



وسبق أن تمت الإشارة إلى هرمون الكورتيزول على أنه منبه قوي للشهية في الجسم، ويمكن أن يظهر الإجهاد الجسدي في عدة صور منها، الصداع وارتفاع ضغط الدم وألم في الصدر، يمكن أن يزيد هرمون الكورتيزول في الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والتهاب المفاصل ، أو تفاقمها.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الكورتيزول ، المعروف باسم هرمون التوتر ، يمكن أن تزيد من كمية الأنسجة الدهنية المخزنة في جسمك وتسبب لك زيادة الوزن، لكن الباحثين في هذه الدراسة أرادوا معرفة ما إذا كان الارتفاع في الكورتيزول قد حفز أيضًا الشهية، وساهم بدوره في زيادة الوزن.



وقام فريق الباحثون المشرفون على الدراسة بتعيين 51 مراهقًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عامًا، تم تزويد المراهقين بمجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة لتناول الطعام، ووضعهم في درجة من الإجهاد العالية لتنتج أجسامهم هرمون الكورتيزول.



وأكدت نتائج الأبحاث الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، بأنه عند تعرضهم للإجهاد لم يتناولوا الطعام والوجبات السريعة بشكل مفرط.



وقالت ريبيكا هاسون ، الباحثة المشاركة في علوم الحركة بكلية علم الحركة بجامعة ميشيغان، ان نتائج هذه الدراسة يمكن ان تنطبق على المراهقين الذين يعانون من السمنة على المدى القصير فقط، ولكنهم سوف يشعرون بالجوع الشديد بعد مرورهم من الضغط العصبي والتوتر والإجهاد الذين يشعرون به.