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ديني

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
القسم الديني 2
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن من غير الثابت ما تداوله الناس من أن ابن آدم ينادى عليه يوم القيامة باسم أمه، مشيرًا إلى أن الثابت هو النداء عليه ب" يا فلان ابن فلان " وليس يا فلان ابن فلانة" .


وأضاف عثمان في فيديو بثته در الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: "نسمع أن الإنسان ينادى باسم أمه يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟" أن الأحاديث الصحيحة دلت على أنّ الإنسان ينادي يوم القيامة باسمه منسوبًا إلى أبيه فيقال هذا فلان بن فلان، مستشهدًا بحديث: (إن الغادرَ يُرفَع له لواءٌ يوم القيامة؛ يقال: هذه غدرة فلان بن فلان).

وأوضح أن وجه الاستدلال أنّ قولهم هذه غدرة فلان بن فلان دليل على أنّه يذكر باسمه منسوبًا إلى أبيه، مشيرًا إلى قول الحافظ ابن حجر أنّ هذا الحديث يدل على حقيقة أنّ الناس يدعون بأسماءهم وأسماء آبائهم في هذا الموقف العظيم.

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الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

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