توفيق عكاشة: المخدرات أخطر على بلادنا من الإرهاب.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة إن مصر فى فترة الانفلات الأمنى فى 25 يناير قبل أن تبدأ الدولة فى إعادة تثبيت أركانها، دخل إليها كمية لا حصر لها من المخدرات.



وأضاف توفيق عكاشة فى برنامجه "مصر اليوم" أن كمية المخدرات التى دخلت مصر كانت متنوعة وتحمل أكثر من اسم غريب علينا فى المجتمع المصري.



وتابع توفيق عكاشة أن المخدرات أصبح لها ابتكارات جديدة عبارة عن مواد تخليقية مضاف إليها المخدرات يتم تصنيعها فى مصانع تحت " بير السلم"، مشيرا إلى أنه حينما أراد تفحص الأمر عن قرب وجد هبوطا فى أسعار المخدرات.



واستكمل توفيق عكاشة أن هناك معامل تعمل فى الخارج من أجل إيجاد هذه الخلاطات ويعتبر هذا الأمر أخطر من الإرهاب لأنه يدمر شباب أمة.

