عاملين نشاط اقتصادي .. مركز شباب يتحول إلى غرزة وملهى ليلى بقليوب ..تفاصيل

على الرغم من حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالشباب وتقديم وزارة الشباب والرياضة كافة الدعم لمراكز الشباب بالمحافظات وتطويرها ورفع كفاءة البنية الإنشائية والعمل على تلبية احتياجاتها ومتطلباتها حتى تقوم بأداء دورها على أكمل وجه من خلال تكثيف الأنشطة والبرامج بها على مدار العام وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، وتقديم كل الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية بها .. الا أن مسؤولى مركز شباب عزبة الجندى بمركز قليوب بمحافظة القليوبية كان لهم راى اخر.



وعلى طريقة فيلم " التجربة الدنماركية" للفنان الكبير عادل إمام استغل العاملون في مركز الشباب عملهم ووظيفتهم وقاموا بتاجير المركز ليلا لاقامة الافراح مقابل مبالغ مالية وتحويل المركز الى غرزة الى شرب الشيشة وبيرة داخل المركز احتفالا بالعرس.



وقال أحد اهالى القرية ان مسؤولو المركز كانوا يقومون بتاجير أرض الملعب لإقامة الافراح نظير مبالغ مالية تتراوح الى 4 آلاف جنيه دون مراعاة اللوائح والقوانين التى تمنع ذلك وضربوا بها عرض الحائط.



واضاف: انهم فور انتشار الظاهرة وتحويل المركز الى ملاهى ليلى واقامة الافراح والحفلات بصفة مستمرة تقدموا بشكوى الى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.



فيما كشفت التحقيقات التى أشرفت عليها إدارة الشئون القانونية بالمديرية انه بعد استدعاء أعضاء لجنة تسيير الأعمال بمركز شباب الجندى للتحقيق معهم، تبين أن مدير المركز قد قام بالفعل بحجز أرض المركز لإقامة الفرح وأنه عقب تسليم محضر لجنة تسيير الأعمال لإدارة شباب قليوب قام مدير المركز بالموافقة على إقامة الفرح فى بند ما يستجد من أعمال دون علم باقى أعضاء اللجنة .



وأظهرت التحقيقات أن احدى الاعضاء حررت مذكرة ضد مدير المركز تتهمه فيها بالتزوير والتوقيع باسمها على محضر لجنة تسيير الأعمال وبناء على ما تم إجراؤه من تحقيقات وفحص التقارير المعدة عن الواقعة ونظرا للإهمال الجسيم من جانب لجنة تسيير الأعمال والخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة القانون واللائحة والوظيفة التى من أجلها إنشاء مركز الشباب.



من جانبه اكد الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن ما حدث تصرف لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمية تراعي احتياجات الجمهور وتربية النشء وتمثل أمانا كاملا لأبنائهم.



وأضاف أن المتابعات وسرعة الرد على الشكاوى والتحقق منها بناء على تعليمات وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، هما ما كشف الأمر وسيتم معاقبة المقصرين بالقانون ولن يفلت مخطئ من العقاب أيا كان موقعه.



وشدد الصبروت على إجراء زيارات مفاجئة على مراكز الشباب والأندية وإحالة ونقل المقصرين المتقاعسين عن أداء عملهم لضبط سير العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

