شباب الأهلي يتعادل مع طلائع الجيش ١-١ وديًا

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي (مواليد ١٩٩٩) مع ضيفه، طلائع الجيش، بهدف لمثله في مباراة ودية قوية، جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات شباب الأهلي للمشاركة في بطولة الجمهورية.



تقدم طلائع الجيش أولًا، وجاء هدف التعادل للأهلي عن طريق صلاح يحيى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وخاض فريق الشباب بالأهلي عدة مواجهات قوية خلال فترة الإعداد، من أجل التحضير بشكل جيد للموسم الجديد، حيث فاز على الإنتاج الحربي ٣-١، واتحاد الشرطة بنفس النتيجة، وسيراميكا ٢-١، وعرب غنيم ٦-٢، والعبور ٦-١،وتعادل اليوم مع الطلائع ١-١.



ويستهل فريق شباب الأهلي مشواره في بطولة الجمهورية يوم الأحد، ١٥ سبتمبر الجاري، بمواجهة ضيفه، سموحة، قبل أن يلتقي مع الزمالك في لقاء القمة بالجولة الثانية.



ويضم الجهاز الفني لفريق، مواليد ٩٩، بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات.

