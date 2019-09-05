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أسماء عبد الله.. أول امرأة تقود الدبلوماسية السودانية.. تنتظرها مهام كبيرة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:05 م
السفيرة أسماء محمد
السفيرة أسماء محمد عبد الله وزيرا للخارجية في السودان
أ ش أ
اختيرت السفيرة أسماء محمد عبد الله وزيرا للخارجية في السودان، لتحفر أسمها في تاريخ بلدها، كأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع، كما خطته قبل نحو 4 عقود، حين التحقت إلى جانب السفيرتين فاطمة البيلي وزينب عبد الكريم، بوزارة الخارجية، كأول 3 كوادر نسائية يقتحمن العمل الدبلوماسي.

وتدرجت أسماء عبد الله في مناصب السلك الدبلوماسي، حتى وصلت إلى درجة وزير مفوض، وعملت نائبا لمدير دائرة الأمريكتين في الخارجية السودانية، وتولت مناصب في سفارات السودان بالنرويج، والسويد، والمغرب، كما عملت في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، واستقرت عدة سنوات في الرباط، بعد أن أحيلت للتقاعد في مطلع التسعينيات، ضمن مجموعة من الدبلوماسيين انتهت خدمتهم، وفقا لقانون "الفصل للصالح العام"، لكنها عادت إلى الخرطوم مجددا.

ولدت أسماء عبد الله في الخرطوم، وهي من أوائل السيدات، التي خضن مجالا مهنيا لم يكن معهودا من قبل للنساء، بحكم التزامات ومقتضيات العمل الدبلوماسي من أسفار وترحال بين البعثات الخارجية، وهو ما لم يكن معتادا اجتماعيا بالنسبة للنساء.

وبتولي أسماء عبد الله قيادة الدبلوماسية السودانية في تلك الفترة الحساسة في تاريخ البلاد، يكون ألقي على عاتقها مهام كبيرة في المرحلة المقبلة.

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