السجن 58 عاما ضد قرينة الرئيس السابق في هندوراس بتهمة الاختلاس

أصدرت المحكمة العليا في هندوراس حكما بالسجن لمدة 58 عاما بحق قرينة رئيس هندوراس السابق بورفيريو لوبو بتهمة اختلاس المال العام.



وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته الليلة باللغة الانجليزية - أن المحكمة العليا وجهت إلى المتهمة - روزا ايلينا بونيلا - تهمة اختلاس 600 ألف دولار من أموال الدولة بين عامي 2010 و2014، وذلك أثناء تولي زوجها رئاسة هندوراس .



وأشار (صوت أمريكا) إلى أن فريق تحقيق تابعا لمجلس مكافحة الفساد فى هندوراس أبلغ الادعاء العام للمحكمة العليا أن قرينة الرئيس السابق قامت بتحويل هذا المبلغ إلى حسابها البنكي الخاص قبل خمسة أيام فقط من انتهاء فترة رئاسة زوجها في يناير عام 2014.