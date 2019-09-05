سلمى مجدي تكتب.. قوة خفية

ستستمر الضغوطات وصعوبة الحياة والمُحاربة في سبيل تحقيق الوصول للعديد من الأهداف ما دام الإنسان على قيدها.



فوضع الله لكل مِنا موهبة في طريقه لتهون عليه ما يراه شاق في حياته، فمنا من يراها ويشعر بها ثم يتجاهلها ومنا أيضًا من يراها ويتمسك بها فلا يتركها حتى يحقق ما يريد فيستمر بإظهار أفضل ما عنده ويؤمن بنفسه فيستطيع بإيمانه ان يجعل كل من حوله يؤمنون به وبموهبته، ينميها ويطورها ويساعد نفسه على النهوض، ولن يمل من المحاولات إلى أن يحقق نجاحًا يرضيه، ولن يستمع لأصوات الإحباط النابعة من داخله ومن افواه الآخرين فيترك كل ما يدعُ للسلبية ويتركها متجنبًا النتيجة التي ستؤدي إليها وهي السقوط.



في الواقع نحن نحتاج ولو لشخص واحد يؤمن بنا، يشد من أزرنا ويشجعنا لنكمل ما عزمنا على بدايته، يكون صديق أوقات الخوف من الفشل، يرفض إذا قررنا التوقف، ينصح ولا يمل، ينتظر ويفخر إذا لمس فينا تقدم، يقدم الحلول ويساعد على محاربة اليأس، يشاركنا النجاح.



وفي النهاية نحن خُلقنا لنشجع بعضنا لإكمال السير على الطريق.