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محافظات

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
الرضيعة
الرضيعة
إبراهيم الهوارى
تجردت أم من مشاعر الرحمة والأمومة وبدلا من تحضن طفلتها الرضيعة حتى لو كانت نتاج علاقة غير شرعية قامت بإلقائها على سلالم إحدى العمارات بمنطقة الفلل فى بنها.

الأم نسيت أن الله موجود وأن هناك قلوبا كثيرة أحن منها على طفلتها الصغيرة حيث سمع الأهالى صوت صراخ الطفلة من شدة الجوع فقاموا بنقلها الى المستشفى لتقديم الرعاية الصحية لها.

ورغم قيام شباب مدينة بنها بنشر صور الطفلة على مواقع التواصل الاجتماعى إلا أن قلب أمها تحجر ولم تخف من أن تنهش الكلاب أو القطط طفلتها أو يقتلها الجوع ولكن خافت من العار لتنضم الطفلة إلى قائمة "اللقطاء " ولكن أولاد الحلال كثيرون وقاموا بزيارة الطفلة فى مستشفى بنها الجامعى أكثر من ٦٠ أسرة تعرض كفالتها وتوفير كل احتياجتها أنها الإنسانية فى أروع صورها.

تلقى العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثان بنها إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على طفلة حديثة الولادة على سلالم إحدى العمارات بمنطقة الفلل ، وعلى الفور تم نقل الرضيعة الى المستشفى الجامعى بسيارة إسعاف لتوفير الرعاية الطبية الكاملة لها.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث وفحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص الذي ألقى بها بمكان العثور عليها فيما رجحت التحريات الأولية أن الطفلة نتيجة علاقة غير شرعية، وتخلصت منها أمها عقب الولادة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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