ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حب الوطن يواصل العطاء بمبادرة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة في طموه

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:54 م
ائتلاف حب الوطن
ائتلاف حب الوطن
معتز الخصوصى
واصل ائتلاف حب الوطن، عطاءه الخدمي المتميز، في التفاعل النشط مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة المليون شجرة مثمرة، بزراعة الأشجار المثمرة في دير أبو سيفين بطموه، اليوم الخميس.

قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إن مبادرة الأشجار المثمرة، تأتي ضمن المبادرات الرئاسية الخدمية،التي يشارك فيها ائتلاف حب الوطن، بفاعلية ونشاط كبير مستهدفا الاماكن العامة " المدارس، المستشفيات، الحدائق العامة، الأديرة، الجامعات".

وأضاف المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، أن مبادرة اليوم تمت بتنسيق وتنفيذ بدور جمال عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، مسؤول المتابعة للمبادرات الخدمية، و حضور الأنبا صموئيل أسقف طموه و توابعها، الدكتورة فيفيان شاكر مسؤول الخدمات الاجتماعية بالائتلاف، و فريق العمل المتميز " ايات ...رنا..اميرة".

وتابع عقبي، جاء ذلك برعاية المحاسب أحمد عاشور أمين عام التنظيم، المهندس بدوي عقبي الأمين العام للائتلاف بمحافظة الجيزة، و توجيهات النائب جمال عبدالناصر عقبي عضو مجلس النواب نائب رئيس الائتلاف لشؤون العمال، الدكتور مجدي علام رئيس ائتلاف حب الوطن.
حب الوطن يواصل العطاء بمبادرة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة في طموه
حب الوطن يواصل العطاء بمبادرة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة في طموه
حب الوطن يواصل العطاء بمبادرة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة في طموه
حب الوطن يواصل العطاء بمبادرة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة في طموه
حب الوطن يواصل العطاء بمبادرة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة في طموه

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حب الوطن يواصل التفاعل مع مبادرة الرئيس حياة كريمة بمشروعات صغيرة لأهالي الدقي

حب الوطن يتفق مع وزارة البيئة على المشاركة في مبادرات وفعاليات

بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.. حب الوطن يواصل دورات الأمن القومي

بمشروعات صغيرة لأهالي الزاوية وشبرا.. حب الوطن يواصل التفاعل مع مبادرة حياة كريمة

حب الوطن ينظم 12 فعالية بمبادرة الرئيس حياة كريمة في القاهرة والجيزة

حب الوطن يواصل العطاء بمبادرة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة بمدارس العمرانية

ترشيحاتنا

تعرض هنادى مهنى لوعكة صحية.. شاهد

مصر للطيران تكرم العاملين بمحطة مطار القاهرة على مجهوداتهم في موسم الحج

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

بعد أزمة حفل السعودية.. نيكي ميناج تعتزل الغناء رسميًا

في صفقة انتقال حر.. لاعب الزمالك السابق ينضم لـ الجونة

شاهد.. لقطات صادمة لشاب يوجه لكمة عنيفة لموظفة في محطة قطار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا

بفستان أسود.. ابنة طلعت زكريا بإطلالة غير معتادة

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة السعودية وديا السبت