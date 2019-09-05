حب الوطن يواصل العطاء بمبادرة الرئيس لزراعة المليون شجرة مثمرة في طموه

واصل ائتلاف حب الوطن، عطاءه الخدمي المتميز، في التفاعل النشط مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة المليون شجرة مثمرة، بزراعة الأشجار المثمرة في دير أبو سيفين بطموه، اليوم الخميس.



قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إن مبادرة الأشجار المثمرة، تأتي ضمن المبادرات الرئاسية الخدمية،التي يشارك فيها ائتلاف حب الوطن، بفاعلية ونشاط كبير مستهدفا الاماكن العامة " المدارس، المستشفيات، الحدائق العامة، الأديرة، الجامعات".



وأضاف المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، أن مبادرة اليوم تمت بتنسيق وتنفيذ بدور جمال عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، مسؤول المتابعة للمبادرات الخدمية، و حضور الأنبا صموئيل أسقف طموه و توابعها، الدكتورة فيفيان شاكر مسؤول الخدمات الاجتماعية بالائتلاف، و فريق العمل المتميز " ايات ...رنا..اميرة".



وتابع عقبي، جاء ذلك برعاية المحاسب أحمد عاشور أمين عام التنظيم، المهندس بدوي عقبي الأمين العام للائتلاف بمحافظة الجيزة، و توجيهات النائب جمال عبدالناصر عقبي عضو مجلس النواب نائب رئيس الائتلاف لشؤون العمال، الدكتور مجدي علام رئيس ائتلاف حب الوطن.