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بفستان أسود.. ابنة طلعت زكريا بإطلالة غير معتادة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:51 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت إيمي ابنة الفنان طلعت زكريا صورة لها جديدة علي موقع تبادل الصور والانستجرام صورة لها جديدة بإطلالة غير متوقعة.

وظهرت إيمي بفستان أسود وشميز باللون البينك، واعتمدت مكياجا غير هادئ وتسريحة كيرلي غير معتادة علي جمهورها، والتقطت الصورة وهي واقفة وتمسك بيدها كتاب.

وكتبت إيمي علي الصورة " ‏"اللهُمّ أستودعك راحة قلبي وفرحتي، و أسألك تسهيلًا لكل أموري يارب☺️❤️🙏
"

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