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امتحان القبول لشعبة اللغة الإنجليزية بسياسة واقتصاد القاهرة.. 10 سبتمبر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامى
أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة موعد آخر لعقد امتحان القبول بشعبة اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد الملتحقين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.


وأوضحت الكلية انه سيتم عقد امتحان القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 في تمام الساعة 12 ظهرًا.

واشارت الي انه للتقدم للاختبار يتم سداد مصروفات الامتحان (350 جنيه مصري) لدي مركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالجامعة لافتا الي ان الدخول للامتحان ببطاقة الترشيح وإيصال الدفع فقط

وكانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أعلنت عقد امتحان القبول بشعبة اللغة الانجليزية يوم 21 أغسطس الماضي.

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