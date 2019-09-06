اعرف موعد انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الجديدة

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد انتقال الموظفين للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل 2020.



وأوضح نائب الوزير فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد انتقال نسبة من العاملين بالدولة لبعض المقرات الجديدة للوزارات بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بشكل تدريجي.



وتوقع أن يشهد 2020 انتقال النسبة الأكبر من العاملين والموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة.



يذكر أن الحى الحكومى يتضمن مبانى جديدة لكافة الوزارات ، ومقر للبرلمان والبنك المركزى وحى دبلوماسي ومقرات لكافة الهيئات والأجهزة الحكومية.