مدرب يد الزمالك يدلي بصوته في الجمعية العمومية

قام قاسم ابراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالادلاء بالتصويت في الجمعية العمومية للنادي المنعقدة أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.



وحرص قاسم ابراهيم على تسجيل اسمه في كشوفات الأعضاء، والتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي.



وكانت قد بدأت في التاسعة من صباح اليوم أعمال الجمعية العمومية للنادي والتي ستستمر حتى التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام حتى التاسعة مساء بعد غد السبت على أن يتم عقد الاجتماع الختامي لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل.

