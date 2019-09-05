مفيد فوزي يروي موقفا طريفا خلال نومه في السينما

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه يعاني من الأرق الشديد، حيث لا يحصل على عدد ساعات كافية من النوم، حيث قام بتجربة جميع الأدوية الطبيعية والعادات الصحية للحصول علي نوم عميق ولكنه لم يحصل علي نوم عميق.



وتابع، "فوزي" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه ذهب لإحد دور السينما الفارهة والنادرة في مصر، والتي تمتاز بوجود مقاعد جلدية واسعة ومريحة وتحتوي علي مساند للقدم لتتحول لسرير مريح.



وأشار إلي أنه نام بعمق شديد مع بداية الفيلم، حتي انتهي الفيلم واستيقظ منزعجا من الحركة داخل دور السينما، حيث أكدت له ابنته أنه نام بعمق شديد.