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موقف محرج .. انهيار ضابطة شرطة أثناء كلمة رئيس وزراء بريطانيا.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:00 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
عرفة البنداري
شهد خطاب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي ألقاه اليوم أمام عناصر في شرطة يوركشاير، موقفا محرجا.

فقد انهارت ضابطة شرطة بريطانية من اللاتي كن يقفن خلفه أثناء إلقائه لكلمته، والسبب على ما يبدو بقاؤها واقفة لأكثر من ساعة متواصلة في انتظار رئيس الوزراء.

وقطع جونسون خطابه بعدما لاحظ انهيار الضابطة التي كانت تقف في صف خلفه، ونظر جونسون إلى الضابطة وسألها "هل أنت بخير؟؟" أنا متأسف جدا".

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