ذهبت لحضور فرح شقيقها بالدقهلية.. فتحول العرس لمأساة

شهد طريق جمصة حادثا مؤسفا حيث انقلبت سيارة ملاكى يقودها شاب وبجواره شقيقته واقاربهما، كانوا متوجهين لزفاف شقيقهما.



وردت اشارة من مستشفى جمصة تفيد بإنقلاب سيارة ملاكي على طريق جمصة ووجود مصابين.



انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع "شروق ي ز ، 16 عاما طالبة ومقيمة بكفر الغاب محافظة دمياط، وإصابة 3 أخرين.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزي ، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى دمياط.



وكانت المتوفاة وشقيقها قائد السيارة في طريقهما لحضور فرح شقيقهما الثالث، واثناء حديث شقيقها معها اختلت عجلة القيادة وانقلبت السيارة ولقيت الطالبة مصرعها وتحرر محضر بالواقعة.