تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.. تعرف على نتائج مباريات اليوم

اقيمت اليوم الخميس 16 مباراة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وشهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف وكان أبرزها فوز سوريا العريض على الفليبين إضافة إلى فوز البلد المستضيف للحدث العالمي قطر بستة أهداف.



نجح المنتخب السوري في اكتساح مضيفه الفلبيني بخمسة أهداف لهدفين في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر 2022.



وتشهدت مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 منافسة قوية بتواجد المنتخب الصيني، وليضمن التأهل عليه الدخول ضمن أفضل منتخبات من أصحاب المركز الثاني، مالم يحقق المركز الأول وبطولة المجموعة المؤهلة مباشرة للمرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات المونديال.



وجاءت نتائج باقي المباريات كالآتي..





