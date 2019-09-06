ظروفنا صعبة .. تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة موظف التأمينات بالغربية

والله احنا ظروفنا صعبة و ندمنا لسرقة أموال الغلابة ويارب ربنا يغفر لنا ويفك كربنا وكلنا اتفقنا على سرقة الموظف وحددنا أوقات خروجه من منزله بقرية محلة أبوعلي حتي وقوفه أمام محطة السكك الحديدية وتمت سرقته تحت تهديد السلاح والفرار " .بتلك الكلمات اعترف المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من موظف تأمينات بالغربية أمام النيابة العامة وعللوا دوافعهم لارتكاب الواقعة.



وكانت شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية واقعة سرقة بالإكراه لموظف بالتأمينات الاجتماعية وسرقه شنطة تحوي فيزا ومبلغ مالي قدره "مليون ونصف جنيه "حال سيره بطريق العام أمام محطة السكك الحديدية على أيدي شخصين يستقلان بالدراجة النارية بالتنسيق مع 4 أخرين وفروا هاربين وهو ما أثار حفيظة الأهالي عقب إصابة الموظف بطعنات بواسطة أسلحة بيضاء .



من جانبه قرر المستشار خالد عابدين رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم حبس 6 متهمين، بسرقة حقيبة بداخلها 1,5مليون جنيه، من موظف بالتأمينات الاجتماعية بقرية محلة أبو على بمركز المحلة، بعد التعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيق لحين ورود التحريات وسماع أقوال شهود العيان .



وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان والمبلغ "موظف التأمينات الضحية "لاستكمال أوراق القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، عن بلاغ موظف بمكتب التأمينات الاجتماعية بمنشية مبارك مركز المحلة، محضرا بتعرضه لسرقة 1,5 مليون جنيه من أموال المعاشات، أثناء مروره بجوار شريط السكة الحديد بقرية محلة أبو على مركز المحلة.



وكشفت تحريات العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد أحمد كوهية وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، أن 6 عاطلين مسجلين جنائيا، وراء الواقعة، أثناء مرور الموظف بجوار شريط السكة الحديد، واعترضه من خلال استقلالهما توك توك، وتعدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدثوا به إصابات متفرقة، وسرقوا الشنطة وفروا هاربين.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان المبلغ المسروق وعللوا مرورهم بالضائقه ماليه خلال 4 أشهر الماضية .



وأفادت مصادر أمنية أن احد المتهمين اتفق مع شريكه "صاحب دراجه نارية .. توك توك " للسطو على موظف التأمينات عقب الاتفاق مع أحد جيرانه " المتهم الثالث" و3 أخرين لتأمين عمليات نقل مبالغ المالية من متحصلات صرف التأمينات الشهرية لأصحاب المعاشات الأمر الذي نتج عنه تكدس أمام مكاتب الصرف التابعة للتأمينات الاجتماعية .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المشار اليها بحبس المتهمين وسماع أقوال شهود العيان في الحادث. .





