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تعليم

تنسيق جامعة الأزهر 2019.. فتح باب تعديل الرغبات أمام الطلاب بعد إعلان النتيجة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
قال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق الإلكتروني، أنه بعد إعلان تنسيق كليات جامعة الأزهر وترشيح الطلاب للكليات التي سجلوها في الرغبات، سيتم فتح الباب أمامهم لتعديل الرغبات للكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

وكشف فرج في تصريح لصدي البلد، عن موقف المعاهد الفنية في تسجيل الرغبات وكذلك إمكانية تعديل رغبات للطلاب الذين سجلوها في المرحلة الأولى.

وقال، إن المعاهد الفنية لم تضاف في رغبات المرحلة الثانية ولم يتم السماح للطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى بتعديلها في المرحلة الثانية.

وأعلنت جامعة الأزهر انه سوف يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني والذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول من صباح الخميس الموافق ٢٠١٩/٩/٥ إلى مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/٩.

وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل في هذه المرحلة ٦٣٠٩٢،علما بأن عدد الطلبة الناجين في الدور الثاني ٥٢٤٨٦، وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول ١٠٦٠٦.

ويسمح للطلاب المتخلفين في الدور الأول تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية وكذلك الناجحين في الدور الثاني

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