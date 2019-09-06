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سهر الدماطي تشيد بالقطاع المصرفي بعد رد حصيلة شهادات قناة السويس

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
سهر الدماطى
سهر الدماطى
توك شو
علقت الدكتورة سهر الدماطي، خبيرة اقتصادي ومصرفي، على بدء عدد 4 بنوك رد شهادات قناة السويس للعملاء بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها، ولمدة 8 أيام.

وأوضحت الدماطي خلال مداخلة هاتفية على شاشة الحدث ، أن القطاع المصرفي في مصر من اقوى القطاعات على مستوى العالم، مضيفة أن القطاع المصرفي معروف بمصداقيته ووعوده والتزاماتع على مدار السنوات الماضية مع العملاء.

وأكدت أن شهادات الودائع الخاصة بالعملاء أمنه، لأنها تحت ضمانة البنك المركزي المصري.

جدير بالذكر أنه اليوم بدأت عدد 4 بنوك رد شهادات قناة السويس للعملاء بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها، ولمدة 8 أيام ع وذلك حسب آجال استحقاق تاريخ كل شهادة تم الاكتتاب فيه.

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