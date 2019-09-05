القومي لحقوق الإنسان: منظمات المجتمع المدني توصي بإعلان 2020 عاما للتطوع

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه جرى توجيه الكثير من الاهتمام بالمناطق المهمشة كالصعيد والنوبة والمناطق الحدودية في الفترة الأخيرة، بعد تهميشها لفترات سابقة طويلة.



وأشار فايق، في ختام الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني، الذي انعقد أمس، في أحد فنادق القاهرة، إلى أن إعمال قانون الجمعيات الأهلية سيعطي فرصة للجمعيات الأهلية للعمل، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه جرى دعوة 178 منظمة من جميع المحافظات، لحضور الملتقى والاستماع لتوصياتهم بشأن وضع حقوق الإنسان في مختلف المجالات، إلى جانب دعوة 12 جهة، للاستماع لتوصيات المجتمع المدني، في مقدمتهم النيابة، ووزارات التضامن، والخارجية، والبيئة والبرلمان.



وقال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك عددا من التوصيات خرج بها المؤتمر، أهمها نشر التقرير الوطني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعقد مؤتمر واسع للتشاور حوله، وتسريع وتيرة إصدار القوانين العقوبية وتحديثها، لوجود عدد من القوانين، أصدرتها لجنة الإصلاح التشريعي، لم تتحرك مناقشتها في البرلمان بعد، وإفساح الطريق أمام زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وتخفيض الغرامات الواردة في قانون العمل الأهلي الجديد وكذلك رسوم إنشاء الجمعيات.



وأضاف عوض، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، أن المنظمات أوصت كذلك بإجراء وزارة التضامن الاجتماعي حوار مجتمعي حول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، تتضمن جميع المناطق الجغرافية، ومعالجة الالتباسات بين بعض المواد الفضفاضة في قانون العمل الأهلي، وتنفيذ ذلك في اللائحة التنفيذية، وإعلان عام 2020 عاما للتطوع، وتنفيذ نسبة الـ5 التي ينص عليها قانون العمل، لتعيين ذوي الإعاقة، نظرا لتهرب بعض أصحاب العمل، وعودة معاش ذوي الإعاقة الذي الغي منذ شهور، وتفعيل المادة 13 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد، وسن قانون لتدفق المعلومات، والاهتمام بالوعي وتنمية معايير محاربة الفساد، ويخصص باب لاستقبال مخرجات وأفكار المجتمع المدني، على الموقع الإلكتروني للمجلس، وإعفاء الخدمات التي تقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة من القيمة المضافة على كراسات الشروط، وتوفير حزمة من الحوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعميم ظاهرة الكشف علي المكفوفين في أماكن قريبة منهم بعيدا عن الذهاب لأماكن التجنيد.

