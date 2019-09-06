عقب انهيار منزل بالدقهلية .. الأم تفارق الحياة متأثرة بجراحها

لفظت مسنة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها عقب،انهيار منزل مكون من 4 طوابق بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية وتمكن آخرون من النجاة بأعجوبة.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار مكون من ٤ طوابق بقرية ميت العامل وأصيبت مسنة بكدمات وكسور.



وانتقلت القيادات الأمنية بقيادة مدير الامن وسيارات الاسعاف وقوات الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ٤ طوابق ملك شخص يدعى عادل العدوي الطنبولى ويقطن به ٣ أسر.



وبسؤال شهود عيان اكدوا ان هناك اسره منهم خارج البلاد وافراد الاسرتين الاخرين عندما احسوا بانهيار المنزل خرجوا مسرعين واصيبت وتدعى "كاميليا أ أ"، ٦٨ عاما تعيش بالدور الأرضى زوجة صاحب المنزل ومازال البحث جارىا عنها اسفل الانقاض حيث أن المنزل انهار رأسيا ودفن الدور الأرضي أسفل سطح الأرض.