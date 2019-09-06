ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب انهيار منزل بالدقهلية .. الأم تفارق الحياة متأثرة بجراحها

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:26 ص
صورة من العقار للمنهار
صورة من العقار للمنهار
همت الحسينى
لفظت مسنة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها عقب،انهيار منزل مكون من 4 طوابق بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية وتمكن آخرون من النجاة بأعجوبة.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار مكون من ٤ طوابق بقرية ميت العامل وأصيبت مسنة بكدمات وكسور.

وانتقلت القيادات الأمنية بقيادة مدير الامن وسيارات الاسعاف وقوات الدفاع المدنى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ٤ طوابق ملك شخص يدعى عادل العدوي الطنبولى ويقطن به ٣ أسر.

وبسؤال شهود عيان اكدوا ان هناك اسره منهم خارج البلاد وافراد الاسرتين الاخرين عندما احسوا بانهيار المنزل خرجوا مسرعين واصيبت وتدعى "كاميليا أ أ"، ٦٨ عاما تعيش بالدور الأرضى زوجة صاحب المنزل ومازال البحث جارىا عنها اسفل الانقاض حيث أن المنزل انهار رأسيا ودفن الدور الأرضي أسفل سطح الأرض.
عقب انهيار منزل بالدقهلية .. الأم تفارق الحياة متأثرة بجراحها
عقب انهيار منزل بالدقهلية .. الأم تفارق الحياة متأثرة بجراحها
عقب انهيار منزل بالدقهلية .. الأم تفارق الحياة متأثرة بجراحها
عقب انهيار منزل بالدقهلية .. الأم تفارق الحياة متأثرة بجراحها
عقب انهيار منزل بالدقهلية .. الأم تفارق الحياة متأثرة بجراحها

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهروب من الموت.. نجاة أسرتين في انهيار منزل وفقدان مسنة تحت الأنقاض بالدقهلية

ترشيحاتنا

ربطوه في العمود وخدوا بتارهم ..علقة موت لـ حرامي شقق بالغربية

شاهد.. لحظة العثور على ثعبان بـ رأسين وأطفال يحاصرونه

الحكومة تكشف خطتها لحل أزمة التوك توك

تفاصيل جديدة في محاولة اختطاف طالبة جامعية لطفلين ببني سويف

اخبار الفن| فرح أحمد فهمى وهنا الزاهد.. هنادي مهنا في المستشفى.. وبطلة فيلم الحفيد تعود للظهور

هل تجوز الصلاة عند سماع المؤذن يكبر وقبل الانتهاء من الآذان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا