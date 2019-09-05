حفل افتتاح خيالى لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات بالإسماعيلية

استضافت الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، اليوم الخميس.



وأقيم حفل افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، فى السابعة مساءً، بحضور المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علوانى، رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة، وأحمد عبد الدايم، رئيس الاتحاد المصرى، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة.



وتضمن حفل الافتتاح طابور عرض المنتخبات المشاركة فى البطولة، ثم فقرة فنية أحيتها الفنانة نسمة محجوب، قبل انطلاق مباراة مصر وبورتريكو فى الجولة الأولى من الدور الأول.

