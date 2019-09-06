حكاية دخول إياد نصار الدراما المصرية .. وسر عدم نشر صور مع زوجته

- سر عدم نشر إياد نصار صور مع زوجته



- بعمل مصايب كتير ومش بتمسك وحد تاني بيلبسها



- هذه الأعمال المؤثرة في حياتي الفنية



- إياد نصار يكشف أسرارا لأول مرة عن حياته الشخصية



- إياد نصار يحكي عن قصة دخوله الدراما المصرية





قال الفنان إياد نصار، إن بداية دخوله الدراما المصرية كان من خلال فيلم «صرخة أنثى» في عام 2007، من تأليف محمد الغيطي وانتاج ناهد فريد شوقي بطولة داليا البحيري وطارق لطفي وباسم سمرة.



- إياد نصار يتحدث عن تجربته مع يسرا



قال الفنان إياد نصار أن تجربته مع الفنانة يسرا كانت متميزة، وكان يعتقد ان الوقوف أمامها خيال خاصة انه لم يتوقع ابدا المشاركة معها في عمل فني واحد ويكون هو النجم معها.



وأشار إياد نصار إلى أن مشاركته في مسلسل الجماعة في عام 2010 كان النقلة النوعية بالنسبة له وتسبب في نقلة خاصة في الدراما المصرية.



كشف الفنان إياد نصار الكثير عن حياته الفنية والشخصية خلال حواره الخاص في برنامج «عرب وود»، حيث تحدث عن سر عدم نشر إياد نصار صور مع زوجته، ولكنه دائما يشارك بصورة مع أولاده آدم ونوح على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد إياد نصار، أمه لا يحب حالة الاستعراض، وحبه لزوجته بينهم وبين بعض بعيدا عن اي أحد، مشيرا إلى أنه دائما يتسبب في مشاكل ولكن يخرج منها وآخرون يتحملون نتائجه، وأشاد بمسلسل «الجماعة» واكد أنه هادف، وله علامات مهمة من أعماله الفنية.كشف الفنان إياد نصار، عن سبب حرصه على عدم نشر صور مع زوجته، مؤكدا أنه لا يحب حالة الاستعراض، وحبه لزوجته بينهم وبين بعض بعيدا عن اي أحد، فضلا ان زوجته لا تحب ان تشارك بصور لها على السوشيال ميديا بشكل دائم.وقال إياد نصار إنه بالنسبة عرض صور الفنان مع أولاده البعض يخشى عليهم، ولكن في النهاية ربنا هو الحامى.وأوضح إياد نصار أنه يشارك بصورة مع أولاده آدم ونوح على مواقع التواصل الاجتماعي ودائما يوجد تنافس بين أولاده على نشر الصور بشكل دائم على السوشيال ميديا.قال الفنان إياد نصار، إنه دائما يتسبب في مشاكل ولكن يخرج منها وآخرون يتحملون نتائجها، قائلا «دايما بعمل مصايب ومكنتش بتمسك وحد تاني هو اللي بيلبس فيها، وانا حبّيب من يومي» .وأضاف إياد نصار أن مسلسل الجماعة هادف، وله علامات مهمة من أعماله الفنية، لافتا إلى أنه من الاشخاص الذين يدافعون عن أصدقائهم.قال الفنان إياد نصار، إن مشاركته في مسلسل «المواطن x» كان التحدي خاصة انه كان هناك اختيارات كثيرة، ولكنه اختاره لأنه اعتمد على الشباب وكل المشاركين فيه نوعية من الممثلين يستطيع من خلاله تحقيق ما يتمناه.وأضاف إياد نصار أن مشاركته فى مسلسلى «هذا المساء» و«موجة حارة» يعتبرهم علامات مهمة في حياته الفنية شخصيته في دراما التلفزيون.وأشار إياد نصار إلى أن مسلسل «الجماعة» هادف، وله علامات مهمة من أعماله الفنية، وكان نقلة نوعية بالنسبة له وجعل الدراما المصرية تظهر بشكل مختلف.قال الفنان إياد نصار، إن حفل زفافه لم يحضر فيه أصدقاء كثيرون له، ولكن الذين حضروا هم أسرته فقط جاءوا من الأردن ليشاركوه فرحته بزفافه وسافروا بعدها.وأوضح إياد نصار، أن عام 2015 ميلاد أبنه الأكبر نوح، وهذا يعتبره حدثا مختلفا خاصة أن زوجته كانت طوال الوقت عند والدتها بسبب ظروف عمله الفنية وكثرة التصوير في هذا الوقت.