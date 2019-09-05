دولة عربية الأولى في ترتيب أسوأ جهة للعمالة الوافدة في العالم

احتلت الكويت للعام الثاني على التوالي، المركز الأول عالميًا كأسوأ وجهة للوافدين، وفقًا للتصنيف السنوي الذي تصدره مؤسسة "InterNations" من خلال تقرير "Expat Insider".



واشتركت مع الكويت في القاع كل من إيطاليا، ونيجيريا إضافة إلى البرازيل، وتركيا، والهند، والمملكة المتحدة، واليونان، وروسيا، وكوريا الشمالية.



وكانت الكويت احتلت هذه المرتبة منذ العام 2014 وحتى العام 2016، بينما كانت ثاني أسوأ وجهة للوافدين خلال العام 2017، قبل أن تعود مجددًا لتكون أسوأ وجهة في العامين 2018 و2019 على التوالي.



وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الكويت احتلت المركز الأخير، وقبل الأخير في "سهولة الاستقرار"، و"جودة الحياة" على التوالي، على الرغم من التحسن الذي سجلته على مستوى "التمويل الشخصي"، كما جاءت في المرتبة الأخيرة على مستوى "خيارات وقت الفراغ"، و"السعادة الشخصية"، وفي المرتبة قبل الأخيرة على مستوى "السفر والتنقل"، بينما شغلت المركز الثالث لجهة كونها أسوأ دولة من حيث مؤشر "الصحة والرفاهية".



وأبدى نحو 35 % فقط من الوافدين رضاهم عن الحياة في الكويت، في حين أبدى 81% من الوافدين في البحرين رضاهم عن الحياة بالمملكة، و84 % من الوافدين عبروا عن رضاهم عن الحياة في سلطنة عمان.



وقالت الصحيفة الكويتية إن الكويت جاءت كأسوأ وجهة للوافدين من حيث "الشعور بالغربة والمودة"، وثالث أسوأ دولة في ما يتعلق بـ"تكوين الصداقات".