انتشال التميمي مدير الجونة السينمائي في حوار لـ صدى البلد: لا نعاني أزمة مع وفرة الأفلام المصرية.. ونجاح المهرجان وضعه على الخريطة العالمية

انتشال التميمي مدير الجونة السينمائي في حوار لـ صدى البلد:

منصة الجونة السينمائية دعمت صناعة الأفلام العربية

نصف أفلام مهرجان الجونة لم يتم عرضها حتى الآن

اعتمادنا على نظم معلومات حديثة قلل من الخطأ

نجاح المهرجان وضعه على الخريطة العالمية









أكد انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائى أن المهرجان لم يدخل فى نطاق أى أزمة بسبب توافر الأفلام المصرية الطويلة خلال العامين الماضيين.





وقال التميمي في تصريحات لـ صدى البلد: "لدينا هذا العام فيلمين طويلين مصريين معروضان في قسم الإختيار الرسمي - خارج المسابقة، وهما "الفارس والأميرة" - أول فيلم تحريك مصري طويل - وهو من كتابة وإخراج بشير الديك، والفيلم الموسيقي "لما بنتولد" من إخراج تامر عزت، واللذان يحظيان بعروضهما العالمية الأولى.





وأكد مدير مهرجان الجونة السينمائي، أن السنوات الماضية كانت كافية لوضع المهرجان على خريطة المهرجانات السينمائية الهامة.





وقال التميمي: تعاون عدد من الموزعين المرموقين حول العالم، لتوفير أفضل الإنتاجات العالمية حتى قبل أن تحظى بعروضها العالمية الاولى يعكس ثقل المهرجان.





وأضاف: نعى حجم التحديات التي تواجه المهرجان، خصوصا وأن هذه الدورة هي دورة مفصلية تأتى بعد بعد عامين من التميز





كما أكد مدير مهرجان الجونة السينمائى أن ما تم تحقيقه خلال دورتان من عمر المهرجان يعد إنجازا حقيقيا، وقال "لقد حققنا طفرات على مستوى التنظيم، ونجحنا في خلق التناغم بين كل أقسام المهرجان، من موارد البشرية، وإدارة قواعد البيانات والفعاليات، عن طريق نظام رقمي، يقلل من نسب الخطأ البشري، وينظم المعلومات بشكل ممتاز".





وأضاف انتشال التميمى: يتوسع المهرجان هذا العام بشكل جيد، ونعمل على إطالق عدة مبادرات مؤثرة من شأنها دعم مشهد صناعة الأفلام في مصر والوطن العربي. على سبيل المثال، نجحنا في إنشاء شراكة مع "فيلم إندبندنت"، وعدد آخر من المؤسسات والشركات السينمائية، كما دعونا عددا من المنظمات المرموقة لحضور الدورة الثالثة، من أجل خلق فرص للتعاون مستقبًل.





وتابع : على مستوى اختيار الأفلام ، قام فريق البرمجة بمجهود عظيم هذا العام، لخلق برنامج لا يقل عن الدورتين السابقتين. ويتم عرض 80 ً فيلما من أحدث إنتاجات السينما، الروائية والوثائقية الطويلة، والقصيرة أيضا.





وأبدى فخره بتكريم المخرجة الفلسطينية مي مصرى ضمن فعاليات الدورة الثالثة.





وقال: نحن مهرجان دولي موجود في المنطقة العربية، وتعتمد هويته على التوازن بين الجوانب المصرية، والعربية، والدولية، مشيرا إلى أن استمرار المهرجان للعام الثالث لم يكن النجاح فيه صدفة، أو عن طريق الحظ، بل نتيجة تخطيط وتحضير، ونصف الأفلام التي تم ضمها إلى قائمة المهرجان لم يتم عرضها حتى الآن، وشاركت في عدد كبير من المهرجانات العالمية.





وتحدث التميمي عن منصة الجونة، وقال "نحن نبحث عن إقامة مشاريع تشبه المدينة، فنحن استقبلنا هذا العام 133 مشروعا، قمنا باختيار 92 مشروعا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة بعد الإنتاج، هذا الكم من المشاريع يعكس اهتمام صناع السينما بالمشاركة في المهرجان.





كما أكد مدير مهرجان الجونة السينمائى أن منطلق الجونة السينمائي، هو ذلك الجزء من منصة الجونة السينمائية الذي يعمل كمختبر للإنتاج المشترك، وتطوير المشاريع لصناع الأفلام العرب.





وأشار أن نجاحه لا غبار عليه عن طريق الأفلام التي دعمت من منصة الجونة السينمائية، مثل: "بعلم الوصول" للمخرج المصري هشام صقر، و"1982" للبناني وليد مؤنس، و"حلم نورا" للتونسية هند بوجمعة، واختيرت للعرض في قسم "اكتشاف" لمهرجان تورنتو السينمائي.





كان المهرجان أعلن فى وقت سابق عن حضور الممثل المصري- الكندي مينا مسعود الدورة الثالثة للمهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.





وعلى مدار الدورتين السابقتين للمهرجان، شارك العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية. وضمن مساعيه لتوفير قنوات اتصال لمحترفي الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين، للتواصل من خلالها، يرحب المهرجان بمسعود، الذي حقق فيلمه "علاء الدين" نجاحًا عالميًا واسعًا.





مهرجان الجونة السينمائي، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما.



