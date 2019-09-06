حكاية شهيد ليلة القدر .. النقيب عمر حاول إيقاف سرقة سيارة بالإكراه فسكن قلوب الناس .. محافظ الشرقية يطلق اسمه على مدرسة سنهوت الابتدائية.. وزملاؤه: لن ننساه أبدا

أصدقاء الشهيد يؤكدون على حسن خلقه وسيرته العطرة

الداخلية تثأر للشهيد وتقتل المتهم وزير الداخلية يقرر ترقية الشهيد إلى رتبة رائد









السيرة العطرة والسمعة الطيبة والنشاط هي من أهم الصفات التي تميز الإنسان عن غيره، وخاصة إذا ما كان ضابط شرطة فمعظم هذه الصفات اجتمعت في النقيب عمر ياسر عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية، والذي استشهد خلال محاولته إيقاف سيارة سرقها تشكيل عصابي من مواطن على طريق "بلبيس- أبوحماد وأطلق عليه شهيد ليلة القدر.





تمتع النقيب "عمر" بسمعة طيبة بين زملائه ورؤسائه في العمل لغيرته على عمله وحرصه الشديد علي إعمال القانون ونجدة المستغيث ولذلك نال الشهادة في أفضل أيام شهر رمضان الكريم وهي ليلة القدر.





لقي النقيب "عمر ياسر" معاون مباحث أبوحماد مصرعه نتيجة إصابته علي يد مجهولين أثناء محاولته ضبط عنصر إجرامي قام بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه بطريق "بلبيس- أبوحماد" دائرة مركز أبوحماد، وأثناء نزول قوة من مباحث أبوحماد بقيادة رئيس المباحث والمعاونين ومأمور المركز، مع المبلغ لملاحقة الجناة، بادر المتهم ومرافقوه بإطلاق النار.





وأثناء ضبطهم أطلق الجناة النيران على القوات، ما أسفر عن استشهاد معاون مباحث أبوحماد النقيب عمر ياسر عبد العظيم، إثر إصابته بطلق ناري وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس العام.





فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى ساحة لتقديم وتلقي العزاء في الشهيد حيث عبر أصدقائه وزملائه في العمل عن حزنهم الشديد لفراق الشهيد مؤكدين انه كان يتمتع بسيرة عطرة وسمعة طيبة.





فيما لم يقف رجال الداخلية مكتوفي الأيدي ولكنهم تمكّنو من الثأر للشهيد وقتل "محمود الزونجي" 24 سنة، وشهرته الزونجي والمقيم بالسعادات مركز بلبيس، والمتهم بقتل النقيب "عمر ياسر عبدالعظيم" معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات أمن الشرقية، بمدخل كفر جمعة التابعة لمركز الزقازيق عقب اكتشاف القوات مكان اختباء المتهم وبرفقته عدد من العناصر شديدة الخطورة، واستمر تبادل النيران لأكثر من 4 ساعات.





فيما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير البحث الجنائي بالمحافظة يفيد بتمكن قوة من مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز الزقازيق والأمن العام والأمن الجنائي من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة والمتهم بقتل معاون مباحث مركز أبوحماد.





وعلي الفور توجهت المأمورية إلي قرية كفر جمعة التابعة لمركز الزقازيق وعقب مشاهدة المتهم وبرفقته عدد من العناصر الإجرامية للقوات، بادروا بإطلاق النيران صوب قوات الشرطة وتمكن رجال مديرية أمن الشرقية من إصابة "الزنوجي" وقتله.





قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ترقية الشهيد ملازم أول عمر ياسر عبد العظيم سالم، الضابط بمديرية أمن الشرقية سابقًا، استثنائيًا، إلى رتبة النقيب اعتبارًا من أول يونيو 2019.





ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 864، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.





أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية القرار رقم 10404 لسنة 2019، بإطلاق اسم الشهيد النقيب "عمر ياسر عبد العظيم"، على مدرسة سنهوت الابتدائية الجديدة بمركز منيا القمح.





أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مشددا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه ابنائهم من دماء زكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.





كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة سنهوت الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.



