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برلمان

«المحافظين» يطالب محافظ الشرقية بترخيص التكاتك في مركز فاقوس

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:00 ص
التوك توك
التوك توك
معتز الخصوصى
قال عبدالحليم العوضي أمين حزب المحافظين بالشرقية، إن التكاتك الغير مرخصة تمثل خطورة على حياة أهالي مركز فاقوس في محافظة الشرقية، خاصة أنها تعرض المواطنين إلى العديد من الجرائم منها السرقة والقتل، والاعتداء على الإناث فضلًا عن انتشار الاتجار في المخدرات خلال سائقي التكاتك.

وطالب " العوضي" فى بيان صحفى له محافظة الشرقية ووزارة الداخلية بسرعة إصدار ترخيص التكاتك، لافتًا إلى أن الكثير من مسجلين الخطر يقودون الكثير من التكاتك، ويرتكبوا بها الجرائم ولا يصل إليهم أحد والمواطن يحتاج فقط لمعرفة رقم للتوكتوك، ومن يقوده حرصًا على أمن وسلامة أهالي الشرقية.

وأشار أمين حزب المحافظين بالشرقية، إلى إمكانية وضع ملصق تعريفي على التوكتوك لتعريف بصاحبه، ويحدد أجرة موحدة منعًا لاستغلال السائقين لناس، إضافة إلى تحديد خط سير لكل لمنع ارتكاب السائقين إلى العديد من الكوارث الإجرامية.

وناشد، رؤساء المدن ووحدات المباحث والمرور بإنهاء هذه المهزلة، ومحاولة إيجاد حلول بسيطة، تتمثل في الإدارة الصحيحة فقط، مستطردًا:«فما يمنعهم من ترقيم التكاتك وعمل قاعدة بيانات كاملة بكل أصحابها ومن يقودها وحماية أعراض وأرواح المواطنين».

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